РИАМО - 1 июн. В деревне Гришино Коломенского округа Подмосковья сняли карантин по бешенству животных, установленный в феврале, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 февраля 2018 года №72-ПГ, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Гришино Коломенского городского округа», — говорится в документе.

Карантин также отменили на территории от северной границы села Лысцево до восточной границы деревни Зиновьево, далее на юг вдоль границы Коломенского городского округа до западной границы деревни Туменское, далее до западной границы поселка Запрудный и далее до северной границы села Лысцево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.