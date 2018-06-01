РИАМО – 1 июн. Тотальное ограничение информации не приносит пользы, и детей нужно учить критично относиться к определенным фактам, а не вводить цензуру, сообщил российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Из-за роста подростковых самоубийств за период с 2014 года по 2017-й Следственный комитет РФ предложил упразднить анонимность в интернете. Предполагается, что регистрация будет проводиться через портал госуслуг. Такими мерами хотят предотвратить и вседозволенность, которая возникает в связи с анонимностью пользователей.

«Вопрос контекста и вопрос эмоции, который вызывает та или иная публикация, вопрос подачи материала. И, конечно, на первом месте должно быть знание, а не тотальный запрет, ограничение информации и ее анализа. Это никогда ни к чему хорошему не приводит», — сказал Мариничев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что у человека должна быть информационная прививка, для того чтобы он не попадал под влияние сиюминутных эмоциональных настроений. Это в первую очередь достигается осознанием, постановкой под сомнение любой полученной информации, проверкой и определением нескольких источников.