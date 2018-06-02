РИАМО - 2 июн. Выступление Государственного духового оркестра России состоится в субботу в честь открытия сцены на воде в «Зеленом театре» на ВДНХ, концерт станет началом IV фестиваля духовых оркестров, говорится в сообщении информационного партнерства «Бедуш & Маренникова».

«Сцена на воде в «Зеленом театре» ВДНХ откроется 2 июня в 13:00 бесплатным концертом Государственного духового оркестра России. Это выступление на уникальной площадке под открытым небом даст старт IV фестивалю духовых оркестров. В рамках открытия сцены на воде на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки», – говорится в сообщении.

Фестиваль духовых оркестров пройдет на ВДНХ уже в четвертый раз. Традиционно его участниками становятся лучшие коллективы, отобранные с помощью голосования. Помимо фестиваля, в летнем сезоне здесь выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом «Yo5», Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и другие известные музыканты.