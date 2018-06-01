РИАМО – 1 июн. В России началась подготовка четвертого сезона вокального конкурса «Новая звезда», заявки от конкурсантов будут принимать до 29 июня, очные кастинги будут проходить с 23 по 25 июня, говорится в сообщении пресс-службы творческого объединения «Красная звезда».

«Новая звезда» — музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех 85 регионов Российской Федерации. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов», — говорится в сообщении.

Задача Всероссийского конкурса «Новая звезда» - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов, и отразить красоту и самобытность разных частей России. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников сопровождается эффектной видеооткрыткой о крае, который он представляет, и о нем самом.

Это 85 презентационных роликов длительностью 40 секунд, выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер каждого из регионов-участников.

«На уровне каждого региона объявляется набор вокалистов, после чего всех конкурсантов отбирают и утверждают полномочные представители данного региона совместно с музыкальными продюсерами конкурса «Новая звезда», — уточняется в сообщении.

Предварительный кастинг имеет две составляющие: основную – очный кастинг в Москве, куда съезжаются участники из всех 85 регионов страны, онлайн – рассмотрение и выбор среди анкет тех, у кого не было возможности приехать на очный кастин,г и кто разместил заявку в интернете.

Даты проведения очных кастингов: с 23 по 25 июня 2018 года. Этап подачи онлайн-заявок от вокалистов на участие будет проходить до 29 июня 2018 года.

Второй этап включает конкурсные прослушивания, а третий этап — два полуфинала, в ходе которых участники исполняют абсолютно новые песни, написанные известными авторами специально для конкурса. В каждом полуфинале по 12 участников, в финал попадет столько же.

«Финал – гала-концерт <…> (ориентировочно – в Старый Новый год). Шоу-концерт 12 сильнейших вокалистов на знаменитой концертной площадке. Приглашенные звезды российской эстрады. Зрители путем СМС-голосования в прямом эфире в ходе концерта определяют победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», — уточняется в сообщении.

В кастинге конкурса могут принять участие граждане РФ от 16 до 45 лет (включительно), музыкальные группы до пяти человек (включительно).

Подробности о правилах подачи заявок можно узнать в официальной группе конкурса «ВКонтакте» https://vk.com/newstartv.