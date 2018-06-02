РИАМО - 2 июн. В Центральном Доме художника в Москве в субботу откроется персональная выставка известного стрит-арт художника Бэнкси, работы автора выставляются в России впервые.

На экспозиции будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные уникальные работы, 3d-объекты, редкие принты, фотографии и много другое.

Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру. Впервые на выставке будет создана специальная мультимедийная зона, знакомящая посетителей с творчеством легендарного граффити-художника.

Бэнкси называют художником-загадкой. Его работы, направленные против политики и войны, становятся предметом охоты журналистов, фотографов и коллекционеров. Личность художника до сих пор остается неизвестной, выдвивается множество версий. Согласно самой популярной версии, неуловимым художником является музыкант английской группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Выставка Бэнкси будет работать в ЦДХ до 2 сентября. Посещение по будням стоит 500 рублей, по выходным – 600 рублей.