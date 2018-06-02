РИАМО - 2 июн. Программа фестиваля «Усадьба Jazz», который пройдет в субботу и 3 июня, в этом году пополнится театральными постановками.

Крупнейший в России джазовый фестиваль «Усадьба Jazz» отмечает в этом году свое 15-летие. За всю историю проведения на его сцене выступило более тысячи музыкантов со всего света.

В 2018 году фестиваль пройдет на четырех площадках - в Красногорске (усадьба Архангельское), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. В числе музыкантов в этом году – Manizha, этно-группа AYWA, Перукуа, легендарный «Аукцыон», SunSay и многие другие. Полную программу можно увидеть на сайте фестиваля. Как обычно, в каждом городе на площадках фестиваля будут организованы разнообразные зоны, где посетители смогут отдохнуть, перекусить и развлечься.

На нынешнем фестивале, помимо большой музыкальной программы, в подмосковной усадьбе Архангельское представят театральные постановки в рамках проекта «ART Свобода». В частности, перед публикой выступят студенты третьего курса мастерской Дмитрия Брусникина в театральном проекте «Лес».