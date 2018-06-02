РИАМО - 2 июн. В субботу в рамках туристического проекта «Экоэлектричка» экскурсанты смогут посетить фестиваль соколиной охоты в мытищинской усадьбе Марфино, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Как пояснила министр культуры Московской области Оксана Косарева, в рамках проекта «Экоэлектричка», реализуемого совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией, к открытию летнего сезона подготовлено несколько семейных экскурсий, которые максимально направлены на знакомство туристов с природой.

«Второго июня у пассажиров «Экоэлектрички» появится возможность присоединиться к Фестивалю соколиной охоты и посетить усадьбу Марфино. Путешествие начнется с экскурсии «Соколиная охота на Руси». В коллекции местного музея более 750 экспонатов: от гравюр и фарфора до клобучков, бубенцов, перчаток и других приспособлений. Гостям расскажут о видах соколиной охоты, профессии сокольничего, о том, как соколы лечили русских царей и чем занимаются сокольничие в Кремле сегодня», - добавляется в сообщении.

Затем туристы отправятся на «соколиный двор», где их ждет знакомство с соколами, ястребами, орлами, совами и открытый урок соколиной охоты.

В усадьбе Марфино, которая сейчас находится на территории санатория, запланирована экскурсия по великолепному парку с прудами и беседками. Гости прогуляются по липовым аллеям и увидят двухъярусную беседку XVIII века со статуей Аполлона Бельведерского.