РИАМО - 2 июн. В подмосковном Пущине в субботу состоится финал Кубка Московской области по интеллектуальным играм, в программе мероприятия три дисциплины, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Кубок проводится в трех основных возрастных группах «школьники», «до 25 лет включительно», «до 30 лет включительно». Дополнительная, четвертая возрастная группа «30++», играет вне конкурса. Ее результаты не могу повлиять на распределение мест в борьбе за Кубок. Однако победители в этой группе получат призы.

«Отборочные турниры Кубка Московской области по интеллектуальным играм в текущем году проходили по трем дисциплинам «Что? Где? Когда?», «Песневед» и «Своя игра». Все эти интеллектуальные игры требуют от ребят одновременно таланта и эрудированности в различных областях, широкого кругозора и быстроты мышления», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она отметила, что несмотря на высокие требования, Кубок Московской области по интеллектуальным видам спорта всегда пользуется большой популярностью у молодежи, а звание знатока, обладателя Кубка – считается престижным. В этом году в отборочных турнирах приняли участие в три раза больше человек, чем в прошлом. В результате в финал вышли 58 команд, еще 18 команд заявились по wild card.

Победители финального этапа будут награждены дипломами, медалями и кубками. Муниципальное образование, имеющее наименьшую сумму мест лучших команд в каждой группе, получит Кубок победителя.