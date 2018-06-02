РИАМО - 2 июн. Фестиваль «В будущее без границ» состоится в подмосковном Одинцове в субботу, его участниками станут семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Второго июня 2018 года Одинцово в шестой раз пройдет региональный фестиваль «В будущее без границ». Традиционно, участники фестиваля – это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды со всего Московского региона. Фестиваль проводится в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 и, конечно же, именно футбол, адаптивный и паралимпийский спорт, дружба без границ стали лейтмотивом фестиваля!» - отмечается в сообщении.

На фестивале будут организованы секции, проводить которые будут мировые и российские паралимпийские чемпионы: фехтование на колясках, бочча, пара-каратэ, голбол, проект «Лыжи мечты. Ролики». Также некоммерческие организации, волонтеры и педагоги учреждений представят вниманию гостей интересные и самые разнообразные мастер- классы, фотосессии и интерактивные игры.

Финалисты конкурса в «Будущее без границ» примут участие в гала- концерте фестиваля. А завершится концерт выступлением звезд эстрады, которые по традиции приезжают поддержать участников.

Почетными гостями фестиваля станут депутат Госдумы Оксана Пушкина, министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова, президент Международного фонда «Подари любовь миру» Елена Волохова, руководитель проекта «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева и другие.

Фестиваль состоится в 12:00 в Волейбольном центре по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, 22.