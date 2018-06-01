РИАМО - 1 июн. Строительство жилых комплексов компании-застройщика Urban Group в Подмосковье будет завершено, правительство РФ взяло под контроль ситуацию с проблемными объектами, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства - по поручению правительства Российской Федерации и Минстроя России начал аудит Urban Group для оценки необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы. Фонд обладает всеми инструментами для поддержки граждан, купивших квартиры в проектах застройщика, и организации достройки объектов. Вся информация о статусе проведения работ будет оперативно предоставляться гражданам», - сказал генеральный директор фонда Александр Плутник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, отметил, что задача властей Подмосковья — не допустить появления новых долгостроев и дольщиков.

«Регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group. Механизмы определены. Будем взаимодействовать по этому направлению с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, синхронизируем наши усилия», — уточнил губернатор.

Правительство Московской области участвует в реализации проекта и намерено совместно с Фондом выполнить обязательства, взятые перед дольщиками компанией Urban Group, а также обеспечить завершение строительства социальных объектов.

Ранее министерство строительного комплекса Московской области отметило снижение строительной активности группы компаний Urban Group с начала 2018 года. В настоящее время Минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ реализации существующих проектов долевого строительства на предмет соблюдения сроков и исполнения обязательств.

До этого на сайте Фонда защиты прав дольщиков сообщалось, что организация проводит консультации по ситуации с застройщиком Urban Group, после чего курирующему заместителю председателя правительства РФ будет представлен доклад о ситуации и дальнейших действиях.

Сейчас в СМИ активно обсуждается, что один из крупнейших застройщиков Подмосковья - строительная компания Urban Group - не выдерживает плановые сроки ввода объектов долевого строительства в эксплуатацию. В ряде объектов строительство ведется с отставанием от запланированного графика, а в других официально перенесены плановые сроки ввода объектов в эксплуатацию.