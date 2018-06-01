РИАМО - 1 июн. На платных пляжах Подмосковья уже появились первые купающиеся, несмотря на холодную погоду, для них были составлены специальные развлекательные программы, сообщили РИАМО в администрациях комплексов с платными пляжами.

В первый день лета в России, в частности, в Московском регионе, открылся купальный сезон, в летний период в стране будут работать более 4 тысяч пляжей. В Московской области есть 110 пляжей и 184 места отдыха у воды, находящихся в 34 муниципалитетах.

«Официально купальный сезон у нас еще не открывался, но некоторые гости уже купаются. Безусловно, их сейчас немного, но они есть. Но никаких убытков мы не несем, потому что купание это не основная наша услуга», - сказал представитель справочной службы загородного клуба «Медвежьи озера».

Он добавил, что пока купальный сезон не открыт для гостей была составлена специальная развлекательная программа, состоящая из различных мероприятий, концертов и представлений аниматоров.

В развлекательном комплексе «Малибу» купальный сезон открывается только 2 июня, но уже сейчас там заканчивается подготовка к его открытию, водолазами чистится дно Клязьминского водохранилища, а работники чистят пляжный берег.

«Сейчас мы готовимся к купальному сезону после зимы: все красим, чистим, водолазы чистят прибрежную зону акватории, также берег чистим. Но я думаю, что прохладная погода никаких убытков не принесет», - сказал представитель администрации развлекательного комплекса.

Оздоровительный комплекс «Клязьма» открыл купальный сезон в пятницу, сейчас пляжи пустуют из-за погоды.

«Мы купальный сезон открыли первого июня. Но сейчас никто не купается, потому что еще холодно. Вода холодная. Но убытки мы терпеть не будем, потому что у нас собственный пляж. Ни от кого мы не зависим. И мы спокойно можем ждать пока потеплеет», - сказал представитель справочной службы оздоровительного комплекса.

Он добавил, что помимо пляжа на территории оздоровительного комплекса есть крытый бассейн и все желающие могут купаться в нем.

Ранее заморозки в регионе отмечались в ночь на 29 мая, тогда температура воздуха в Черустях понизилась до минус 0,3 градуса, заморозки в Московском регионе могут происходить почти до середины июня.

В выходные после похолодания в Москву и Подмосковье начнет возвращаться тепло, 3 июня максимальная температура воздуха может достичь 25 градусов.