РИАМО – 1 июн. Платежная система Visa объявила о массовом сбое при ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы, клиенты массово жалуются на отклоненные платежи, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию», — говорится в заявлении Visa, опубликованном на сайте компании.

Степень проблемы пока неясна, но клиенты Visa по всей Европе жалуются в Twitter, что платежи были отклонены.