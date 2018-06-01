РИАМО - 1 июн. На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья завершена разгрузка двух машин с оборудованием для завода по утилизации свалочного газа (официальное название высокотемпературной факельной установки для обезвреживания газа), говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам представителя оператора полигона «Ядрово» Алексея Волошина, утром машины прибыли из голландского города Анделста на таможенный пост в Волоколамске.

«Хотел бы выразить благодарность сотрудникам таможни, все документы были оформлены в течении часа, однако была небольшая задержка машин в пути», — сказал Волошин.

Как рассказал генеральный директор Multriwell B.V. Джек Ваммис, специалисты голландской кампании уже в пятницу приступают к сборке комплектующих завода.

«Сбор и монтаж оборудования базово занимает два-три дня, еще может пара дней понадобиться на подключение и тестирование», — отметил Ваммис.

Обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температурах в диапазоне 1-1,2 тысячи градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды, что обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов. Завод автоматизирован, данные о его работе будут отображаться на дисплее на двух языках: английском и русском.

«Это самое современное оборудование, мы его устанавливали на многих полигонах в Европе. Оно имеет все необходимые сертификаты на экологическую безопасность. После запуска завода никаких запахов от старой карты полигона не будет», - добавил генеральный директор Multriwell B.V.

Как напоминается в сообщении, ранее на старой карте полигона «Ядрово» было проведено 4,72 тысячи проколов, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком. Полностью введена в эксплуатацию система дегазации на «Ядрове» будет до 15 июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.