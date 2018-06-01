РИАМО - 1 июн. В Москве педагоги, которых привлекают к Государственной итоговой аттестации (ГИА), проходят обучение, их также знакомят с правилами проведения экзаменов, сообщил РИАМО заместитель руководителя департамента образования столицы Гайяр Алимов.

Ранее директор школы №2097 Галина Пискарева сообщила, что у двух учителей школы №2097 были обнаружены телефоны во время проведения инструктажа в пункте проведения экзамена.

«Все работники, привлекаемые к проведению ГИА в Москве, проходят обучение и ознакомлены с процедурой экзамена, а также с мерами дисциплинарного и административного воздействия в случае нарушения установленного порядка проведения ГИА», – сказал Алимов.

По его словам, данный факт является не только административным правонарушением, но и нарушением норм педагогической этики, ведь учителя должны подавать детям пример соблюдения правил.