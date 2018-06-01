РИАМО - 1 июн. С 4 июня изменятся тарифы на парковку у аэропорта «Внуково», а также въезд на стоянки будет осуществляться только с одной стороны, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«Проезд на все паркинги с 9 утра 4 июня до 25 июля будет осуществляться только со стороны гостиницы», – говорится в сообщении.

Тарифы на паркинги 1 и 2 меняются: в первый час стоимость составит 250 рублей (было – 500 рублей), при этом отменяются бесплатные 15 минут.