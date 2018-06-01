РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. В День защиты детей сотрудники ОГИБДД УМВД России подмосковного Королева провели акцию, направленную на обучение и повторение правил дорожного движения, в мероприятии участвовали воспитанники детского сада №38, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

Мероприятие состоялось в детском саду №38. В ходе проведения акции инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Королеву рассказала ребятам о возможных последствиях нарушения правил дорожного движения и об обязательном использовании на одежде световозвращающих элементов.

«Полицейские также провели с детьми игру, направленную на знание и закрепление безопасного поведения детей на улице, подарили световозвращатели, а также наборы цветных мелков. Стражами правопорядка был также организован конкурс рисунков на асфальте, посвященный правилам дорожного движения», – сказала Еруновская.

Дети получили от полицейских памятные подарки. Ребята поблагодарили сотрудников полиции за интересную игру и пообещали быть примерными участниками дорожного движения.