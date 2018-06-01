РИАМО - 1 июн. У спортивных тренеров и тренеров-преподавателей Подмосковья есть возможность получить жилье по социальной ипотеке, они могут подать заявки на участие в региональной программе до 15 июня 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Министерство физической культуры и спорта Московской области объявляет о продлении срока приема документов тренеров, тренеров-преподавателей для участия в подпрограмме 4 «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» в 2018 году до 15 июня», – говорится в сообщении.

У тренеров есть реальная возможность получить квартиру в регионе на выгодных условиях: правительство Московской области возмещает полную стоимость приобретаемого участником подпрограммы жилья, который в свою очередь оплачивает только начисленные проценты по кредиту.

«Отличная новость для всех заинтересованных. Подпрограмма «Социальная ипотека» была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, тренеров, воспитателей, молодых ученых и уникальных специалистов Подмосковья», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Обязательными требованиями для участия в программе являются: возраст до 45 лет; стаж по специальности тренер, тренер-преподаватель от 5 лет; наличие высшей квалификационной категории; члены его семьи не имеют жилья в Подмосковье; возможность получения ипотечного жилищного кредита; готовность работать в подмосковных спортивных организациях не менее 10 лет.