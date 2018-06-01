РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Звезда российской эстрады, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович выступила на открытии универмага «Экономный» в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Универмаг «Экономный» открылся в пятницу в Королеве по адресу: улица Пионерская, дом №19, корпус 2. Руководство магазина подготовило посетителям насыщенную развлекательную программу.

«На открытии магазина для жителей города была устроена развлекательная программа, главной звездой которой стала певица Анна Семенович, которая дала мини-концерт», – сказал житель.

Также на мероприятии в честь открытия посетители могли поучаствовать в розыгрыше призов.