РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Электропоезд Курского направления МЖД, который следовал от станции «Дедовск» до платформы «Столбовая» через Подольск прекратил движение почти на середине пути и высадил пассажиров, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пассажиров.

«Сегодня (1 июня – ред.) около 19:00 электропоезд Курского направления МЖД, который следовал от станции «Дедовск» до платформы «Столбовая» через Подольск, остановился посередине маршрута на платформе «Красный строитель» и без объяснения причин машинист попросил пассажиров выйти. После этого нам сообщили, что данный поезд дальше не идет и нужно ждать следующего», – сказал пассажир.

Он отметил, что ехал от станции «Царицыно» до Подольска. На платформе образовалась толпа пассажиров, большая часть которых не смогла зайти в следующий поезд в сторону Подольска.

На данный момент причины остановки поезда неизвестны.