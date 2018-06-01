РИАМО – 1 июн. Актер Сергей Безруков решил создать собственную рок-группу, комментируя это, музыкант Юрий Лоза отметил, что актер сможет работать с командой благодаря своему опыту на сцене, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Российский актер Сергей Безруков 1 июня объявил о создании собственной рок-группы «Крестный папа», чтобы петь «о радости жить и о любви», — говорится в сообщении.

Лоза, который регулярно резко критикует отечественных и зарубежных музыкантов, отметил, что в музыкальном бизнесе все зависит от человека.

«Вон (Евгений – ред.) Дятлов работает на эстраде — и вроде хорошо у него получается. У нас же были поющие актеры, да и вообще раньше была школа круче. Актрисы старые все прилично очень пели», — поделился мнением Лоза и привел в пример советскую артистку Любовь Орлову.

Он отметил, что Безруков наверняка в театральном вузе изучил и сценическое движение, и вокал, а потому сможет работать музыкантом.

«Пускай поет! Джонни Депп работает с командой — нормально, Киану Ривз работает с бас-гитарой, ездит куда-то — почему нет?» — заключил музыкант.