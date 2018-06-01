РИАМО - 1 июн. В новой Москве провели спасательную операцию и помогли семи утятам выбраться из канализации, все птенцы в безопасности, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, дежурная смена поисково-спасательной станции Троицкая в поселении Вороновское, при подготовке к завтрашним военно-патриотическим соревнованиям - прокладывали на пруду тропу «Боевое братство» - услышали писк утят, которые попали в сливное устройство и не могли самостоятельно выбраться.

«Спасатели с помощью гидравлических ножниц вскрыли решетку и достали 7 утят, перенесли их в безопасное место», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заместитель главы поселения вызвал сварщика, который потом заварил решетку.

«Утята живы и здоровы!» - резюмировал сотрудник пресс-службы.