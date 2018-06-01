РИАМО - 1 июн. Пострадавшего в дорожной аварии ребенка эвакуируют в больницу на медицинском вертолете в столичном районе Капотня, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район Капотня, где на пересечение улиц Баратеевская и Алма-Атинская произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

«С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.