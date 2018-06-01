РИАМО - 1 июн. Два транспортных средства столкнулись на трассе в Рузском округе Подмосковья, в результате аварии погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как уточняется в аккаунте, столкновение произошло на 97 километре Минского шоссе.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека», - говорится в сообщении.

Министерство призывает быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.