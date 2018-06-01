РИАМО - 1 июн. Департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за усиления ветра в пятницу и 2 июня, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в столице 2 июня. Жителям и гостям города рекомендовали быть осторожнее и внимательнее.

«От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с предупреждением МЧС о том, что с 21:00 1 июня до 21:00 2 июня ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.