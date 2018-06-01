РИАМО - 1 июн. В Дмитровском городском округе крупный подмосковный производитель «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» запустил в производство новый молочный бренд «Семейное дело», передает корреспондент РИАМО в пятницу.

«Это очень символично, что в День защиты детей, в День молока запускается новый продукт, который будет отвечать высочайшим требованиям качества. Самое главное, что выбор в пользу этой марки на упаковке сделали дети, а это залог успеха», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он призвал покупателей внимательнее выбирать товар на полках магазинов и покупать только то молоко, которое изготовлено с применением современных технологий.

Министр также добавил, что молоко нового бренда не будет уступать другим товарам «Братьев Чебурашкиных».

«Я совершенно уверен, что новый бренд будет без потери качества. Потому что все делается на одном и том же оборудовании. И нельзя делать утром качественное молоко, а вечером менее качественное. Важно, что производство происходит на той же технологической линии. И оно совершенно не отличатся вкусовыми качествами», - отметил Разин.