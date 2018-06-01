РИАМО - 1 июн. К Международному дню защиты детей на площадке между станциями метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца организовали детский городок, для посетителей спели ученики одной из столичных студий вокала и звезды проекта «Голос.Дети-5», сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Московский метрополитен традиционно готовит праздничную программу ко Дню защиты детей. В этом году был организован детский городок с автотрассой и импровизированной стройплощадкой. Ребята могли бесплатно покататься по треку с дорожной разметкой, светофорами, заправкой и другими атрибутами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед первой поездкой маленьким пассажирам рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности. На импровизированной стройплощадке «Город строителей» ребята вместе с аниматором учились строить дома из мягких кирпичей и возводить здания из больших лего-блоков.

Представитель пресс-службы добавил, что на площадке выступили юные спортсмены «ProГимнастики», танцоры «Калинка» и «Акварель Dance», музыканты из столичной студии вокала «VOICE'STUDIO», участники телевизионного проекта «Голос.Дети-5». Кроме того, ко Дню защиты детей Московский метрополитен совместно с Киностудией «Союзмультфильм» выпустил серию праздничных билетов «Единый» тиражом 400 тысяч. Такие билеты можно найти во всех кассах метро.