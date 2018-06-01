РИАМО - 1 июн. Центробанк 4 июня выпустит памятную монету из драгоценного металла в 25 рублей, которая посвящена Армейским международным играм, этапы которых проходят в Подмосковье, сообщается на сайте Банка России.

«Банк России 4 июня 2018 года выпускает в обращение: памятные монеты из драгоценного металла: <…> номиналом 25 рублей «Армейские международные игры» (каталожный № 5015-0024)», — говорится в сообщении.

Армейские международные игры – ежегодные (с 2015 года) соревнования, которые определяют сильнейших представителей военных специалистов армии России и иностранных государств в 28 военно-прикладных дисциплинах.

Основным отличием четвертых игр станет значительное расширение географии проведения соревнований. Так, к пяти странам, на территории которых проводились этапы «АрМИ-2017» – России, Азербайджану, Беларуси, Казахстану и Китаю – в этом году прибавились Иран и Армения, где пройдут конкурсы «Глубина» и «Воин содружества».

Впервые в этом году профессиональное мастерство покажут военные связисты в состязании под названием «Уверенный прием». Новое название «Соколиная охота» получил конкурс «Соревнования расчетов БЛА».

Финальные состязания «АрМИ-2018» пройдут с 28 июля по 11 августа.

В прошлом году в Московской области на военном полигоне «Алабино» прошли три конкурса: «Танковый биатлон», «Страж порядка» и «Полевая кухня».