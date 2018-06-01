РИАМО - 1 июн. Археологи обнаружили основания одного из самых старых строений Златоустовского монастыря в ходе раскопок в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Продолжение археологических работ в рамках благоустройства привело к новым открытиям, относящимся к истории находившегося здесь до 30-х годов ХХ века Златоустовского монастыря.

«В XIX веке оно сгорело, и на его месте возвели келейный корпус. Кстати, он единственный не был разрушен в начале ХХ века и сохранился до наших дней. Здесь же обнаружены печные изразцы (XVII век), российские монеты (XVIII-XIX веков), фрагмент белокаменного надгробия (XVI век)», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, каменные основания были обнаружены в траншее, расположенной на тротуаре вдоль дома 5, строение 1 по Малому Златоустинскому переулку. В границы траншеи попали пять стен монастырской постройки, отмеченной на плане 1786 года, как сдаваемые в наем палаты. После сноса палат XVIII века переулок вдоль монастыря расширили и часть стен и фундаментов оказались под проезжей частью и тротуаром.

Он также отметил, что в Большом Златоустинском переулке был найден фрагмент ограды монастыря начала XVIII века. Интересно, что археологам удалось зафиксировать следы ремонта этой ограды, который был проведен в XIX веке. Здесь также обнаружили монеты (XVIII-XIX веков), предметы одежды (накладки, пряжки), элементы конской сбруи (накладки) и фрагменты керамических сосудов.

Часть ограды была обнаружена в траншее, расположенной напротив въезда во двор дома 5/3 по Большому Златоустинскому переулку. Под асфальтом выявлен участок кирпичной стены на белокаменном цоколе. В непосредственной близости от обнаруженного участка до 1933 года располагалась надвратная церковь святых Захарии и Елизаветы.

«Археологам предстоит серьезная работа по описанию и реставрации этих находок. Специалисты установят номинал монет, сделают предположения о том, кому могли принадлежать эти вещи и, как они туда попали. Надеюсь, что результатом этого станут новые занимательные открытия. Традиционно находки в будущем будут переданы в московские музеи для того, чтобы у всех жителей была возможность увидеть их своими глазами», – добавил Емельянов.