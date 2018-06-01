РИАМО - 1 июн. Усиление ветра до 15 метров в секунду ожидается в Москве до вечера 2 июня, температура воздуха прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

По информации Метеобюро Москвы, в столице ожидается с 21:00 1 июня до 09:00 2 июня переменная облачность, температура 8-10 градусов тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду.

«Днем 2 июня с 09:00 до 21:00 переменная облачность, температура 21-23 градуса тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям и гостям столицы быть осторожнее и внимательнее.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.