РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Котельниках по просьбам жителей планируют капитально отремонтировать лестницу у дома культуры «Силикат», работы планируется завершить ко Дню города, сообщил врио главы муниципалитета Андрей Булгаков.

В пятницу он провел объезд городского округа. На повестке дня были вопросы ремонта дорог и благоустройства.

«Мы планируем провести капитальный ремонт лестницы у ДК «Силикат» ко Дню города. Ее не ремонтировали 10 лет, она не приспособлена для маломобильных граждан. Жители давно просят ее обновить», – сказал Булгаков.

Он добавил, что также будет демонтирован металлический стенд под афиши у ДК «Силикат». По мнению Булгакова, сооружение портит облик города и совсем нефункционально.

«До 5 июня у поликлиники в микрорайоне Силикат будет сделан полностью тротуар. Подрядчик задержал на три недели исполнение работ. До 11 июня будет сделан ремонт дороги рядом с поликлиникой. На 2-ом Покровском проезде, недалеко от администрации муниципалитета, три недели назад сняли покрытие дороги и не заканчивают ремонт. До 8 июня работы закончатся на этом участке», – пояснил Булгаков.

По его словам, подобные выездные совещания станут регулярными в Котельниках.