РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Победителем конкурса «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота в Подольске стал сотрудник племзавода «Барыбино» из Домодедова, сообщается на сайте главного управления ветеринарии Московской области.

В Подольске в «Головном центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных», в рамках реализации мероприятий госпрограммы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 31 мая был проведен XV областной конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота между победителями районных отборочных туров. Конкурс состоял из трех этапов: теоретические знания; работа в лаборатории; исследование органов воспроизводства животных и подготовка к осеменению.

«Участие приняли специалисты из племенных предприятий городских округов Домодедово, Зарайск, Коломна, Клин, Луховицы, Наро-Фоминск, Озеры, Подольск и других. В рамках конкурса была проведена выводка быков – производителей, принадлежащих АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных». По итогам в конкурсе «Лучший по профессии» победил специалист ООО Племзавод «Барыбино» городского округа Домодедово, второе место получил специалист ЗАО «Племрепродуктор «Васильевский» Сергиево-Посадского муниципального района, а третье досталось специалисту АО «Элинар» городского округа Наро-Фоминск», – говорится в сообщении.

Призерам и участникам были вручены грамоты, призы и памятные подарки. Победитель конкурса будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди операторов по воспроизводству крупного рогатого скота, который состоится с 29 августа по 1 сентября 2018 года в городе Кирове.