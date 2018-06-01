РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В пятницу в подмосковном Красногорске состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, на нем член общественной палаты и жительница горокруга, актриса Мария Кожевникова призвала оберегать не только своих детей, но и чужих, сообщается на сайте администрации горокруга Красногорск.

«Мы должны нести ответственность не только за своих детей, но и за тех, которые находятся рядом. Мир жесток и суров, поэтому в День защиты детей мы должны говорить о том, что нельзя проходить мимо чужой беды и обязательно нужно реагировать на то, что с детьми происходит. У нас часто не принято вмешиваться в чужие дела, но в отношении подрастающего поколения мы не имеем права так поступать. Защищать детей – наш долг», – сказала Кожевникова.

Она поблагодарила главу муниципалитета Радия Хабирова за хорошую организацию праздника для детей и их родителей.