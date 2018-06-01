РИАМО - 1 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили детские игровые площадки на территории городского округа Мытищи и отметили, что они содержатся в хорошем состоянии, сообщила в пятницу руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В целом детская игровая инфраструктура на территории городского округа Мытищи находится на достойном уровне. В 2018 году инспекторами территориального отдела №7 Госадмтехнадзора Московской области уже проверено более 400 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории округа. И всего на 28 площадках были выявлены недочеты. Все они уже устранены», – сказала Витушева.

Проверки, проведенные на этой неделе на территории 21-го микрорайона Мытищ, показали, что несмотря на то, что многие детские игровые площадки в этом микрорайоне установлены около 10 лет назад, содержатся они на достойном уровне. Надзорные мероприятия будут продолжены.