РИАМО – 1 июн. В столичном аэропорту «Шереметьево» в 2021 году приступят к реконструкции международного терминала F, работы займут не менее года, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Мы его (терминал – ред.) поставим на реконструкцию в 2021 году. Но для того, чтобы его поставить на реконструкцию, надо создать условия для иностранных пассажиров, чтоб была площадь, на которой бы они могли спокойно разместиться», - сказал гендиректор аэропорта Михаил Василенко, пояснив, что к этому времени уже будет построена вторая очередь терминала С.

По его словам, срок реконструкции терминала будет зависеть от проектных решений, которые пока не начаты, но понадобится не менее года. После этого общая пропускная способность «Шереметьева» достигнет 80 миллионов человек в год (в 2017 году аэропорт обслужил более 40 миллионов пассажиров).

Терминал F («Шереметьево-2») был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южном секторе аэропорта рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией «Аэроэкспресса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новый терминал В международного аэропорта «Шереметьево». Терминал с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест (инвестиции – 327 миллионов долларов, в том числе 275 миллионов долларов – новый терминал В, 52 миллиона долларов – многоуровневый паркинг) начал работу в начале мая. Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год (4,2 тысячи пассажиров в час).