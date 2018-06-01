РИАМО - 1 июн. За первую неделю основного этапа ЕГЭ жалоб на какие-либо нарушения в ходе экзаменов к подмосковному детскому омбудсмену Ксении Мишоновой не поступало, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

По словам детского омбудсмена, в зоне особого внимания находятся дети-инвалиды и дети, находящиеся в период экзаменов под стражей, в местах лишения свободы.

«В этом (2018 году – ред.) году из почти 37 тысяч выпускников, которые сдают ЕГЭ на территории Московской области, 356 человек – ребята с ограниченными возможностями здоровья, 59 – обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. И для них в Подмосковье созданы все необходимые условия в соответствии с установленным порядком», – сказала Мишонова.

Специально для этих категорий детей созданы 59 пунктов проведения государственного выпускного экзамена, из них 30 – по медицинским показаниям на дому, четыре на базе образовательных организаций УФСИН. Желающие могут сдать и ЕГЭ: из 274 пунктов проведения экзамена на дому были созданы 11 пунктов, один – на базе образовательной организации УФСИН.