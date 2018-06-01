РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В деревне Никулино Подольска рабочие заделали ямы на автодороге по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел» жалобу на ямы, которые образовались на автодороге от деревни Никулино до деревни Лучинское. По его словам, на данном участке дороги множество ям, которые необходимо заделать.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги «деревня Никулино – деревня Лучинское» в микрорайоне Лаговский и сообщает, что работы по ремонту данной дороги на участке от дома №44 до дома №61 выполнены», – сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.