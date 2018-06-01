РИАМО - 1 июн. Московское областное УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «ДМком» на нарушения в проведении аукциона на выполнение капитального ремонта нежилого помещения в подмосковном Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «ДМком» на действия муниципального казенного учреждения городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» и муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика» при проведении электронного аукциона на выполнение капитального ремонта нежилого помещения для размещения ЗАГС.

«Согласно доводу жалобы, Учреждения неправомерно отклонили заявку Общества на участие в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Учреждений и признало жалобу ООО «ДМком» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также, Московское областное УФАС России выдало обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.