РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Жители Котельников пожаловались врио главы городского округа Андрею Булгакову на провал асфальта в микрорайоне Силикат, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Булгаков провел выездное совещание в микрорайоне Силикат.

«Просим обратить внимание на провал асфальта на центральной аллее у ДК «Силикат». Там гуляет много детей, это опасно», – сказали жители Булгакову.

Он поручил коммунальным службам тут же оградить провал.

«Провал срочно оградить, в ближайшее время заделать», – отметил Булгаков.