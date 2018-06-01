РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 июн. В период летних каникул инспекторы ГИБДД проводят профилактическую работу с подростками, в Домодедове для воспитанников детского дома и приглашенных школьников провели мероприятие «Квест по безопасности дорожного движения», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках мероприятия юные участники дорожного движения разделились на три команды и отправились на интерактивные станции проходить квест-игру по правилам дорожного движения (ПДД). Дети преодолевали маршруты на велосипедах, отгадывали загадки, вспоминали дорожные знаки, играли в подвижные игры, участвовали в эстафетах и разбирали ситуации на дороге. В свою очередь, инспекторы ГИБДД совместно с педагогами дополнительного образования провели профилактические беседы и мастер-классы на знание основ безопасного поведения на дороге, а представители мотосообщества продемонстрировали вело-мототехнику и защитную экипировку к ней», – говорится в сообщении.

Целью данного мероприятия стало закрепление знаний подростков о видах дорожных знаков через игру; формирование навыков безопасного поведения на улицах города; воспитание внимания и навыков осознанного использования знаний ПДД при езде на вело-мототехнике со средствами индивидуальной защиты.

По итогам мероприятия всем участникам вручили памятные подарки, дипломы, светоотражающие элементы и памятки дорожной безопасности.