РИАМО – 1 июн. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов опубликовали портрет типичного неплательщика алиментов в России, публикацию в ведомстве приурочили ко Дню защиты детей, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Анализ исполнительных документов указанной категории показал, что почти 83% от общего количества находящихся в ФССП России исполнительных производств о взыскании алиментов возбуждены в отношении мужчин. Женщин, задолжавших средства на содержание собственных детей, почти в пять раз меньше», — говорится в сообщении.

Эксперты ведомства уточнили, что чаще всего неплательщики наблюдаются среди молодых трудоспособных мужчин и женщин в возрасте от 30 до 42 лет. Должники в возрасте от 42 до 54 лет занимают второе место по наличию задолженности - это 23%.

По данным ФССП, самыми действенными мерами, побуждающими родителей погасить долги, остаются временное ограничение в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортным средством.