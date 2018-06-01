РИАМО - 1 июн. Комплекс, в котором разместят торговые помещения, продовольственный магазин и офисы, планируют построить в столичном районе Нагорный на территории промышленной зоны, говорится в сообщении пресс-службы комитета Государственного строительного надзора Москвы.

«Выдано разрешение на строительство торгово-офисного комплекса в районе Нагорный на юге Москве. Здание построят на территории реорганизуемой промышленной зоны за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс будет 4-6-этажным общей площадью 25,2 тысячи квадратных метров. Здесь будут торговые помещения, продовольственный магазин, фудкорт, офисы.

В подземном этаже обустроят паркинг на 123 машино-места, на открытой стоянке создадут еще 227 парковочных мест. Въезд и выезд организуют с Электролитного проезда. На прилегающей территории установят скамейки для отдыха и урны, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок торгово-офисного комплекса в Электролитном проезде. К проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного ГБУ «ЦЭИИС», которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – пояснил Антосенко.

По его словам, Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.