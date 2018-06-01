РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джузеппе Конте в связи со вступлением в должность премьер-министра Италии, передает в пятницу Газета.ru.

Путин отметил, что отношения между Россией и Италией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее юрист Джузеппе Конте, который сформировал итальянское правительство по предложению президента Серджо Маттареллы, объявил новый состав кабмина.