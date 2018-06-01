РИАМО – 1 июня. Банк «Возрождение» стал обладателем премии «Банковское дело» в номинациях «Лучший региональный банк» и «Социальная ответственность», говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

31 мая в Москве состоялась церемония награждения лауреатов XIV Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов и экономики имени П. А. Столыпина.

«Банк «Возрождение» стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший региональный банк» и «За социальную ответственность банка». «Возрождение» был награжден почетными дипломами, а за активное участие в развитии экономики Московской области – Памятным знаком «Хрустальная звезда», - говорится в сообщении.

Банк признан лучшим в Подмосковье благодаря многолетней эффективной работе в регионе: «Возрождение» не только обладает одной из широчайших филиальных сетей в Московской области, которая охватывает самые удаленные города, но и участвует в реализации ряда государственных программ региона, успешно сотрудничает с отраслевыми организациями региона.

Наградой в номинации «За социальную ответственность банка» банк отмечен за активное участие в общественно-значимых проектах.

«Мы благодарны за высокую оценку работы и активной социальной позиции банка. «Возрождение» всегда стремился работать на благо жителей Московской области и вносить свой вклад в социально-экономическое развитие региона», - сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

По ее словам, деятельность банка не ограничивается сотрудничеством с муниципалитетами. Кредитное учреждение является партнером ряда целевых государственных программ правительства Московской области, а также реализует такие проекты как открытие пунктов МФЦ в своих отделениях, содействует открытию коворкинг-центров, активно поддерживает социальные проекты и общественно значимые инициативы, затрагивающие такие сферы как образование, спорт, медицина, культура и искусство.

«Все это позволяет не только сохранить имеющиеся высокие позиции, но и заявлять о себе в новых амбициозных региональных проектах. Мы строим долгосрочные отношения с партнерами, а не живем сиюминутными выгодами», - уточнила Шабунина.

Премия «Банковское дело» была учреждена в 2004 году одноименным журналом и медиахолдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны. Ежегодно в премии принимают участие более 150 компаний и финансовых организаций.