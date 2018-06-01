РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Жительница Подольска пожаловалась на диспетчера управляющей компании «МУЖРП№12», которая нахамила ей во время разговора по телефону, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на хамское поведение сотрудницы УК. Она отметила, что во время аварийного отключения воды, диспетчер УК «МУЖРП№12» грубо отвечала и бросила трубку. После повторного звонка в аварийно-диспетчерскую службу УК диспетчер снова, не дослушав вопроса, повесила трубку.

«Обращение, поступившее на «Добродел», по вопросу аварии на трубопроводе на Большой Зеленовской улице, дом 8 сообщаем, что аварийно-диспетчерской службой был отключен стояк холодной воды в связи с залитием помещения арендаторов из незаселенной квартиры. При предоставлении доступа в квартиру были перекрыты входные краны и включен стояк холодного водоснабжения. С диспетчером была проведена разъяснительная беседа о корректном отношении к гражданам, обращающимся в аварийно-диспетчерскую службу «МУЖРП№12»», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.