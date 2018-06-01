РИАМО - 1 июн. Мобильное приложение «Транспортный гид болельщика» стало доступно для тех, кто приедет на матчи чемпионата мира по футболу, приложение поможет болельщикам, в том числе, построить маршрут между главными точками ЧМ-2018 с использованием бесплатного транспорта в любом из городов, где проходят игры, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Транспортная дирекция-2018»

«АНО «Транспортная дирекция-2018» запустила сайт и мобильное приложение «Транспортный гид болельщика», призванное помочь болельщикам пользоваться бесплатным транспортом чемпионата мира по футболу в России как между городами, так и во всех 11 городах-организаторах. Сайт доступен по ссылке: guide.transport2018.com, мобильное приложение «Транспортный гид болельщика» доступно для скачивания в AppStore и Google play», - отмечается в сообщении.

В «Транспортном гиде болельщика» представлены основные точки притяжения гостей спортивного праздника: стадионы, фан-зоны, вокзалы, аэропорты, центры выдачи паспорта болельщика. При этом в гиде можно посмотреть график работы всех этих объектов, контактный телефон, сайт и фотографии, чтобы узнать место по прибытии. Новое мобильное приложение призвано стать футбольно-транспортным навигатором, которое поможет построить маршрут между главными точками ЧМ-2018 с использованием бесплатного транспорта.

«Для удобства многочисленных гостей спортивного мероприятия, половина из которых - иностранцы, сайт и мобильное приложение «Транспортный гид болельщика» доступны на пяти языках: русском, английском, французском, испанском и немецком», - сказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Кирилл Поляков.

В гиде представлено полное расписание матчей и возможность бронирования билета на бесплатный поезд к этому матчу или с него. Чтобы воспользоваться бесплатным транспортом, нужен билет на матч и паспорт болельщика.

Также для болельщиков круглосуточно и без выходных работает служба поддержки «Транспортной дирекции-2018»: 8(800)775-20-18 (для звонков из России) и +7(495)741-18-18 (для звонков из других стран). Сотрудники службы поддержки консультируют на пяти языках, работают круглосуточно и без выходных.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Столица станет главным транспортным хабом для иностранных болельщиков. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Матчи пройдут в «Лужниках» и на стадионе «Спартак».

Впервые в истории международного футбола болельщикам и представителям СМИ предоставляется бесплатный проезд между городами-организаторами и внутри них городским транспортом.