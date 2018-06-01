РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 1 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк пригласил жителей городского округа на бесплатные киносеансы под открытым небом, которые будут проходить каждую субботу в парке культуры и отдыха, начало в 21:30.

В парке культуры и отдыха в Жуковском реализуется проект «Летний кинотеатр», который стартовал в регионе в Год российского кино при сотрудничестве министерства культуры Московской области и «Мособлкино».

«Просмотры фильмов под открытым небом привлекли много зрителей, и показы решили продолжить. Приглашаю всех жуковчан в наш парк на просмотры фильмов, которые будут проходить по субботам в 21:30. Ближайший показ состоится 2 июня. Афишу на этот летний сезон вы найдете на официальном сайте парка культуры и отдыха. Вход свободный!» – написал Войтюк в своем официальном Instagram-аккаунте.