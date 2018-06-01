РИАМО - 1 июн. Россельхознадзор на складе в Москве обнаружил и изъял из оборота молочную продукцию, запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации, почти 250 килограммов сыров уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Тридцать первого мая 2018 года управлением совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой при проведении профилактического мероприятия на территории складского комплекса ОАО «Перовское» (Москва, улица Кусковская, дом 12) была выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации (сыры в ассортименте производства Германии, Италии и Нидерландов) общим весом около 239 килограммов», – говорится в сообщении.

Ведомству не удалось установить, кому принадлежит запрещенная к ввозу продукция.

«В соответствии с действующим законодательством РФ, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята и уничтожена механическим способом на технической площадке складского комплекса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», – добавляется в сообщении.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.