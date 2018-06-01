РИАМО - 1 июн. В подмосковном городском округе Власиха прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, к празднику открылась тематическая ярмарка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Веселые конкурсы, спортивные соревнования, сюрпризы и мастер-классы для детей прошли на главной площади городского округа Власиха.

«Кроме того, ко Дню защиты детей во Власихе открылась тематическая ярмарка. Предприниматели, владельцы фермерских и личных подсобных хозяйств представили свою продукцию по доступным ценам. Ярмарочная торговля сопровождается музыкальной программой и веселыми конкурсами для детей, работает детский аниматор», - говорится в сообщении.

Большой праздник Дня защиты детей в городском округе стартовал с общей веселой танцевально-спортивной разминки с аниматорами. Ребята из старших групп детских садов и лагерных отрядов школ имени А.С. Попова и «Перспектива» с энтузиазмом повторяли забавные движения под музыку.

Веселой дружной гурьбой ребятишки отправились в зрительный зал Дворца культуры, где на большом экране встретились со своими любимыми сказочными героями из отечественных мультиков. Далее праздник вновь продолжился на площади Дворца культуры.

Работали мастер-классы от МБУК «Компас»: дети вдохновенно мастерили яркие блокнотики «Цветик-семицветик», красочно декорировали деревянные заготовки-колокольчики и магнитики.

«Для маленьких активных непосед веселые аниматоры - «лесные зверюшки» и клоуны, в роли которых выступили сотрудники учреждения культуры «Компас», предложили многочисленные подвижные игры и конкурсы. И очень быстро асфальт около площади ДК покрылся разноцветными и яркими детскими рисунками на тему «Здравствуй, лето!» - уточняется в материале.

Здесь же, на центральной площади у ДК, работал летний читальный зал библиотеки «Компас». Не первый год сотрудники библиотеки организуют тематические книжные выставки на улице, где дети и их родители могут ознакомиться с новинками литературы, почитать, обменяться книгами, полистать журналы, просто пообщаться.