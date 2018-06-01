РИАМО – 1 июн. В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ) 29 мая прошло награждение победителей конкурса на лучшие научно-исследовательские работы, выполненные в 2017 году коллективами института и смежных организаций, сообщается на сайте ЦАГИ.

В конкурсе участвовали проекты по трем тематическим направлениям: «Фундаментальные и поисковые теоретические и экспериментальные исследования в области аэродинамики, динамики и прочности летательных аппаратов»; «Научно-исследовательские работы по аэродинамике, динамике, прочности и перспективам развития летательных аппаратов»; «Научно-исследовательские работы в области экспериментальной техники, измерительных, управляющих и вычислительных систем и методики эксперимента». В каждой номинации победили три научных коллектива.

«В этом году (в 2018 году – ред.) наиболее важными работами комиссия признала труды по гиперзвуковой аэродинамике, вопросам обеспечения прочностного эксперимента, а также методике контроля состояния конструкций. Впервые за несколько лет нашим ученым присуждается премия в номинации «Специальная премия за работы в области формирования государственной политики в авиационной области». Несомненно, это является положительным моментом. Отрадно и участие в конкурсе смежных организаций, таких как корпорация «Иркут» и МКБ «Факел», институтов РАН и других», – сказал заместитель гендиректора ФГУП «ЦАГИ» – начальник комплекса аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов, доктор физико-математических наук Сергей Ляпунов.

Конкурс ЦАГИ на лучшие научно-исследовательские работы впервые проводился в 1967 году. Обязательным требованием к научному труду являлась его оригинальность – он не должен был повторять уже известные в литературе результаты. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований – аэродинамика, аэрогидродинамика, динамика и прочность.