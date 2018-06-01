РИАМО - 1 июн. Порядка 790 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал выдали с 2007 года в Москве и Подмосковье, при этом полностью распорядились средствами маткапитала почти 165 тысяч семей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«За период действия государственной программы материнского (семейного) капитала (с 2007 года) в Москве и Московской области выдано 789,679 тысячи государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из них в Москве – 435,848 тысячи, в Московской области – 353,831 тысячи. Семьями Москвы и Московской области за весь период действия программы израсходовано средств материнского капитала в сумме более 107,7 миллиарда рублей. Полностью распорядились средствами материнского капитала 164,983 тысячи владельцев сертификатов», – говорится в сообщении.

Самым популярным направлением расходования средств материнского капитала в Московском регионе остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства капитала в объеме более 85,4 миллиарда рублей направили 209,743 тысячи семей: 100,207 тысячи семей москвичей и 109,536 тысячи семей из Подмосковья. На обучение детей средства капитала направили 111,438 тысячи семей: в Москве – 61,584 тысячи, в области – 49,854 тысячи, при этом расходы составили более 9,4 миллиарда рублей.

На накопительную пенсию мамы средства направили 690 семей: 526 в Москве и 164 в Подмосковье, а расходы составили 256,4 миллиона рублей. На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов 28 семей (21 в Москве и семь в Подмосковье) направили около 2,1 миллиона рублей.

Возможностью единовременных выплат, несколько раз предоставляемых на протяжении периода действия программы, воспользовались 640,105 тысячи семей. Выплаты по ним составили более 12,8 миллиарда рублей. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала (с 2018 года) решили получать 190 семей. На данный момент период сумма выплат составила более 7,8 миллиона рублей.

С 1 января 2018 года для нуждающихся семей появилась возможность получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.

Кроме того, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453,026 тысячи рублей.